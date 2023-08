PortAventura World llançarà una "nova experiència" de realitat virtual el 18 de setembre

TARRAGONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World ha activat la prevenda d'entrades per al llançament de la seva nova experiència de realitat virtual 'PortAventura VRX by Zero Latency', previst pel 18 de setembre, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Segons l'empresa, es desenvoluparà un espai de 200 m2 al costat de l'accés principal i comptarà amb diversos jocs que els visitants --a partir de 13 anys-- podran gaudir "sense lligams", mitjançant un equip de realitat virtual.

L'objectiu és transportar al visitant a una nova realitat, amb gràfics que mostren una "precisió mil·limètrica" en la interacció durant els jocs, i també amb un sistema d'àudio d'última generació, textualment.

El director digital de PortAventura World, Andreu Tobella, ha dit que el seu objectiu és estar "més orientats cap a les noves generacions", en una proposta amb la qual el parc, en les seves paraules, continua evolucionant per abanderar la transformació de la indústria de l'entreteniment a escala global.

Fins a 8 jugadores alhora "podran experimentar" l'experiència de Zero Latency, mitjançant un equip format per un visor, auriculars i un controlador, que permet la durabilitat de 40 minuts de joc, ha explicat.

Zero Latency és la segona experiència de realitat virtual que PortAventura World estrena aquesta temporada, després de testejar al juliol la iniciativa 'Infinity Room' --de fins a 6 participants-- en un dels seus hotels sota gestió fora del resort, l'Hotel Piràmide Salou.