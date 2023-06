PortAventura World inaugura la seva nova atracció Uncharted: "Una experiència totalment immersiva"

És "la primera atracció del món" que té un llançament lateral durant el recorregut

SALOU (TARRAGONA), 16 juny (EUROPA PRESS) -

PortAventura World ha inaugurat aquest divendres la seva primera muntanya russa interior --una 'dark ride rollercoaster'-- que està basada en el videojoc i la pel·lícula 'Uncharted' i que destaca per ser "una experiència totalment immersiva".

Així han coincidit el director general de PortAventura World, David García, i el director de desenvolupament, Luis Valencia, en unes declaracions als mitjans durant la inauguració de la nova atracció, que compta amb la col·laboració de Sony i està inspirada en la pel·lícula protagonitzada per l'actor Tom Holland.

"L'únic producte que no teníem era una atracció coberta", ha destacat García, que ha explicat que Uncharted compta amb una inversió de més de 25 milions d'euros, es troba dins una nau que es veu des de l'exterior del parc i està destinada a un públic familiar.

ATRACCIÓ A LES FOSQUES

El recorregut dura dos minuts aproximadament i inclou acceleracions, frenades, caigudes laterals, caigudes en picat i marxes enrere: "Podem accentuar els moments que volem perquè el client multipliqui la seva sensació", ha explicat Valencia.

El director de desenvolupament de PortAventura World ha detallat que gran part del recorregut de l'atracció és a les fosques, per la qual cosa l'espectador no sap "si accelerarà, ni cap on ho farà" perquè, a més a més, el vehicle pot girar sobre si mateix d'una manera programada.

El director general, per la seva banda, ha explicat que és "la primera atracció del món que té un llançament lateral", i que Uncharted compta amb tres vehicles per 12 persones cadascun, per la qual cosa hi podran pujar unes 900 persones per hora.

UNA CUA TEMATITZADA

García ha subratllat que l'atracció comença durant la cua d'una hora que es pot fer a l'interior de la nau: "Està completament tematitzada, t'expliquem la història d''Uncharted' a la nostra manera i el que viuràs després en l'atracció".

"El concepte és completament nou, has d'agafar el telèfon i mirar on són els símbols asteques que et porten a l'atracció", ha afegit sobre l'experiència de la cua.

LA PEL·LÍCULA

El vicepresident executiu d'associacions globals i gestió de marca i director d'entreteniment de Sony Pictures Entertainment, Jeffrey Godsick, ha assenyalat durant l'acte que "l'obertura d'Uncharted és un testimoniatge de l'experiència de PortAventura World per desenvolupar atraccions".

"La pel·lícula 'Uncharted' porta els espectadors a viure una gran aventura buscant un tresor, fet que la converteix en la història ideal per donar lloc a una emocionant muntanya russa", ha destacat el director de PlayStation Productions, Asad Qizilbash.