PortAventura World i Família Torres creen un circuit per reutilitzar 8.000 ampolles de vi

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
PortAventura World i Família Torres han creat un circuit per a la reutilització de més de 8.000 ampolles de vi, segons informen en un comunicat conjunt aquest dijous.
El projecte és una prova pilot que es duu a terme juntament amb l'empresa especialitzada en reutilització d'envasos Pots, amb potencial per escalar-se i recuperar fins a 56.000 ampolles anuals en diferents punts de restauració del resort.
D'aquesta manera es canviarà el procés actual, en el qual les ampolles de vidre es gestionen dins el flux de residus per al posterior reciclatge.
El projecte preveu que les ampolles se separin als punts de restauració de PortAventura World per facilitar-les a Pots, que s'encarregarà de la neteja i el tractament, com també de l'enviament a Família Torres, que les omplirà i reincorporarà al circuit del resort.
En un inici, el circuit compta amb quatre referències de vi, amb la possibilitat d'ampliar-les fins a 50, i per facilitar-ho, s'han fet ajustaments en l'etiquetatge i el marcatge del lot perquè les ampolles es puguin higienitzar correctament i tornar a utilitzar.