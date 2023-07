PortAventura World i Endesa X inauguren una planta fotovoltaica que alimentarà el 30% del 'resort'

L'energia produïda servirà per als hotels i les atraccions



SALOU (TARRAGONA), 7 jul. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World ha inaugurat aquest divendres la seva planta fotovoltaica, anomenada PortAventura Solar, que ha estat dissenyada i construïda per Endesa X i que generarà el 30% de l'energia que necessita el 'resort' per operar.

"És la planta solar més gran d'un 'resort' a Espanya i una de les més importants d'aquestes característiques a Europa", ha assegurat el president de PortAventura World, Arturo Mas-Sardá, en la inauguració de la instal·lació al costat del CEO d'Endesa a Espanya, José Bogas, i la directora de sostenibilitat de PortAventura World, Choni Fernández.

La planta ja està operativa i l'energia produïda no s'emmagatzema, sinó que es fa servir immediatament a totes les instal·lacions del complex, tant als hotels com a les atraccions.

Mas-Sardá ha subratllat que la construcció de la planta fotovoltaica forma part del procés de descarbonització del parc per "continuar impactant positivament en l'entorn".

Fernández ha detallat que la planta compta amb 11.102 panells solars que evitaran l'emissió a l'atmosfera de 4.000 tones de diòxid de carboni anuals, té una potència de 6,05 MWp i generarà 10GWh a l'any, "l'equivalent al consum de 3.000 famílies".

Bogas ha afirmat que la inauguració de la planta fotovoltaica és una mostra de la seva "aposta ferma per la tecnologia d'autoconsum, tant impulsant aquestes instal·lacions per a clients com donant accés a qualsevol instal·lació" a la seva xarxa de distribució.