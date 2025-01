PortAventura World encara el seu 30è aniversari amb espectacles renovats i nova decoració

Rep més de 100 milions de visitants en tres dècades

TARRAGONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World ha donat aquest dijous el tret de sortida a la celebració del seu 30è aniversari, que commemorarà amb espectacles renovats i nova decoració, informa en un comunicat.

En concret, sumarà una parada formada per carrosses que representen cadascuna de les àrees del parc d'atraccions i l'espectacle 'Un viaje fascinante' al Gran Teatre Imperial.

Així mateix, estrenarà un recorregut pels diferents mons de PortAventura i renovarà l'espectacle multimèdia 'FiestAventura' amb la incorporació de drons.

Hi haurà nova decoració a tot el resort i marxandatge amb motiu del seu trentè aniversari i una oferta de restauració renovada, com també esdeveniments exclusius i més sorpreses.

24.000 OCUPACIONS ANUALS

El parc d'atraccions ha rebut més de 100 milions de visitants en tres dècades i ha generat anualment unes 24.000 ocupacions directes i indirectes.

El director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, ha destacat el seu paper com a motor econòmic i social per a Tarragona, Catalunya i el conjunt d'Espanya: "No és només un resort temàtic".

"És un referent en la indústria de l'entreteniment i un motor de desenvolupament per a la nostra comunitat", i ha assegurat que continuaran treballant per crear noves experiències.