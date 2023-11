PortAventura World celebra la campanya de Nadal amb activitats i xous fins al 7 de gener

Els arbres de Nadal que fan servir són reutilitzables



TARRAGONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World va engegar dissabte passat la campanya de Nadal, que s'allargarà fins al 7 de gener i que ofereix activitats i xous de temàtica nadalenca a totes les àrees del resort, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

Aquesta edició comptarà amb la participació de 160 artistes i es representarà novament l'espectacle acrobàtic sobre gel 'Cuento de Navidad'.

El director general de PortAventura World, David García, ha explicat que, amb el Nadal, el parc es dedica per complet "a crear una atmosfera en què les famílies puguin viure experiències inoblidables".

"El nostre objectiu és que tant els més menuts com els grans recordin aquests dies a PortAventura World com alguns dels millors de l'any, i que anhelin tornar cada temporada per celebrar aquestes dates tan especials", ha afegit.

Altres espectacles que es representaran són 'Christmas Dream', 'Gran Fiesta de Navidad', 'El bosque encantado' o 'La posada de los Gnomos, a més de la Cavalcada de Reis que es farà el 5 de gener.

SOSTENIBILITAT

El resort ha explicat que tots els arbres de Nadal que decoraran el parc durant aquestes dates són reutilitzables, mentre que la il·luminació serà de baix consum i màxima eficiència.

Aquestes mesures tenen l'objectiu de "disminuir l'impacte mediambiental del recinte en aquests grans esdeveniments", en els quals ha explicat que es consumeix una quantitat de recursos extraordinaris.