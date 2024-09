PortAventura World acollirà 2 grans esdeveniments educatius a l'octubre per inspirar els joves

Seran l'EcoEduca School Days i el primer Ferrari Campus que se celebra fora d'Itàlia



TARRAGONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

PortAventura World acollirà dos esdeveniments educatius de gran format la segona quinzena d'octubre "per conscienciar i inspirar els més joves": el II EcoEduca School Days i el primer Ferrari Campus que se celebra fora d'Itàlia.

Els EcoEduca School Days se celebraran el 16 i 17 d'octubre a PortAventura Park, i el Ferrari Campus tindrà lloc del 17 al 19 a Ferrari Land, informa el resort aquest dijous en un comunicat.

ECOEDUCA SCHOOL DAYS

Amb el lema 'Junts per un món més verd i sostenible', EcoEduca School Days fomenta la sostenibilitat amb propostes com gimcanes i concursos sobre valors i hàbits de conscienciació mediambiental, amb la participació de professors i estudiants de l'escola pública, privada i concertada.

'Talent' és l'acció principal: una gran gimcana amb reptes sostenibles que els alumnes han de resoldre amb propostes creatives i innovadores, la qual cosa també fomenta treballar en equip per objectius comuns, i enguany també hi haurà un 'Talent Kids' per a alumnes de primària.

En l'edició de l'any passat hi van participar més de 1.200 alumnes en un sol dia, i més de 130 grups es van inscriure a 'Talent', en què es van presentar més de 80 solucions sostenibles.

El director general comercial de PortAventura World, David García-Blancas, ha afirmat que volen ser "una destinació per a les escoles més enllà de la diversió" amb la finalitat de fomentar l'aprenentatge i la sensibilització mediambiental, unint l'educació, el lleure i les grans idees entre alumnes i professors.

FERRARI CAMPUS

Quant al Ferrari Campus (dies 17, 18 i 19), va destinat a estudiants d'ESO i batxillerat interessats en màrqueting i negoci, amb dos tipus de tallers d'uns 75 minuts: el 'taller màrqueting' (coneixeran el cas d'èxit i l'estratègia de la marca Ferrari al món) i el 'taller fórmula' (aprofundiran en la comunicació, organització i treball en equip per assolir l'èxit).

Organitzat en col·laboració amb els Museus Ferrari de Mòdena i Maranello, es basa en el 'Red Campus' i el 'Yellow Campus', que són els tallers educatius dels museus de la marca italiana per a escoles de tots els nivells, i vinculats als diferents sectors empresarials.

Ara es fa fora d'Itàlia per primera vegada: la participació és de franc amb l'entrada d'1 dia a 2 parcs (PortAventura Park + Ferrari Land) o 1 dia a Ferrari Land, amb reserva prèvia.