PortAventura porta el Dragon Khan a Fitur per obrir la celebració del seu 30è aniversari

Illa, Sàmper i Álvarez inauguren l'estand del parc temàtic amb Arturo Mas-Sardà i Choni Fernández (Portaventura)

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

PortAventura World ha presentat aquest dimecres, al seu estand de la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) 2025, un vagó original de la muntanya russa Dragon Khan, inaugurada el 1995, durant un acte amb el qual enceta la celebració del seu 30è aniversari.

La inauguració de l'estand ha comptat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el conseller d'Esports, Beni Álvarez; el president del Consell d'Administració de PortAventura, Arturo Mas-Sardà, i la directora de Sostenibilitat i Clients de la companyia, Choni Fernández, informa l'empresa en un comunicat.

En aquest acte, PortAventura World "ha reafirmat el seu compromís com a líder en la indústria de l'entreteniment i motor econòmic per a Catalunya i Espanya".

Al llarg de la setmana, els visitants de l'estand es podran fer una foto al vagó original i conèixer les principals novetats de PortAventura per a aquesta temporada; entre les quals, un nou espectacle al Gran Teatre Imperial, una desfilada final completament renovada, decoracions temàtiques commemoratives i una sèrie d'esdeveniments exclusius que es desenvoluparan al llarg de l'any.

EL LEMA DE L'EFEMÈRIDE

El lema triat pel resort per a l'efemèride és 'Hi ha viatges únics que només tenen una destinació: ser recordats' i convida a viatjar al resort per primera vegada o per recordar experiències passades.

Amb més de 100 milions de visites al llarg de la seva història, "PortAventura World s'ha consolidat com un referent turístic i cultural a Europa", i assegura que el seu impacte econòmic i social en el conjunt d'Espanya continua creixent, amb una contribució destacada al desenvolupament regional i un fort compromís cap a la sostenibilitat i la innovació, en les seves paraules.