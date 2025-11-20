El Port de Tarragona veu un creixent interès dels creuers per la Costa Daurada

TARRAGONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha detectat un creixent interès de les navilieres dedicades als creuers per la Costa Daurada, durant la seva participació en l'International Cruise Summit, que s'ha celebrat a Madrid entre dimarts i aquest dijous, informa en un comunicat.
La trobada ha comptat amb les principals navilieres del sector, a més de ports, destinacions turístiques i empreses associades, amb l'objectiu de debatre sobre les tendències del sector, especialment en sostenibilitat, digitalització i nous mercats.
Entre altres qüestions, s'ha posat en valor la necessitat d'"accelerar de manera real" la descarbonització del sector, amb l'objectiu de reduir emissions i impacte sobre la biodiversitat.
La delegació de l'enclavament ha fet servir l'esdeveniment per "reforçar els llaços" amb les navilieres que operen a la terminal de creuers i ha establert contactes amb noves companyies.
El Port de Tarragona preveu tancar l'actual temporada de creuers acollir 65 escales i 120.000 passatgers, la qual cosa mostra la "consolidació de Tarragona com una destinació de creuers ja arrelada als itineraris del Mediterrani Occidental".