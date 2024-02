El Port de Tarragona va mobilitzar 1.955 trens amb 1,1 milions de tones de mercaderies el 2023

TARRAGONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.955 trens van sortir i van entrar al Port de Tarragona durant el 2023 amb un total d'1,1 milions de tones de mercaderies.

Així ho ha explicat en la jornada 'Desenvolupament dels corredors ferroportuaris amb Madrid, hub logístic central ibèric', celebrada dijous a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyers a Madrid (COIIM), en què ha exposat els seus plans per potenciar el ferrocarril i les inversions en terminals intermodals.

La jornada, organitzada pel diari 'El Canal Marítimo y Logístico', ha analitzat els corredors ferroportuaris amb Madrid "per estudiar la connectivitat ferroviària amb els principals hubs logístics nacionals i internacionals", informa el Port en un comunicat aquest divendres.

La infraestructura tarragonina ha explicat "la seva aposta per la intermodalitat amb l'objectiu d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients", tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat mitjançant el moviment de mercaderies per ferrocarril.

Està previst que aquest any s'executi la segona fase de les obres de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, "l'aposta per donar un millor servei als clients unint el Mediterrani amb el centre de la península".