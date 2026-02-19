El Port de Tarragona va gestionar 29,24 milions de tones de mercaderies el 2025

Destaca la inversió destinada a projectes per a la connectivitat i la modernització
BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha tancat l'exercici 2025 amb un moviment total de mercaderies de 29,24 milions de tones, una caiguda del 7,7% respecte a l'any anterior, ha informat la infraestructura aquest dijous en un comunicat.
Malgrat el descens, el port ha valorat l'estratègia de diversificació que ha dut a terme durant l'exercici, que ha registrat fites "històriques" en sectors clau per a l'economia del territori com són les mercaderies de càrrega general o la siderúrgia, i que han permès alhora compensar parcialment una conjuntura econòmica internacional complexa.
En aquest sentit, un total d'1,79 milions de tones del grup de mercaderies de càrrega general convencional van passar pel port l'any passat, un 15,7% més que l'any anterior, juntament amb 825.000 tones de productes siderúrgics, un altre 17% més.
En el sentit contrari, el grup de líquids a granel han anotat una contracció del 9,3%, fins als 18,82 milions de tones, tot i que es mantenen com el principal grup de mercaderies al port, i el tràfic de productes agroalimentaris es va situar en 5,79 milions de tones.
En la resta de productes estratègics, la infraestructura ha destacat els 3,63 milions de tones de productes químics que "reafirmen el vincle amb el clúster petroquímic", el moviment de 216.000 vehicles, la quarta millor registrada pel port.
INVERSIÓ
L'execució pressupostària del port en l'exercici s'ha situat en un 81,42%, la qual cosa es tradueix en 27,38 milions d'euros i suposa un "salt qualitatiu i quantitatiu" respecte a l'any anterior, quan l'execució es va situar en un 55,98%.
Gran part d'aquesta inversió ha anat destinada a projectes per a la connectivitat i la modernització del port, com és l'obra de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, amb 16,8 milions d'euros executats, o la reordenació urbanística de l'entorn de la seu del Port de Tarragona.
RESULTATS PROVISIONALS
Segons les dades provisionals compartides en el mateix comunicat, el Port de Tarragona ha tancat l'exercici amb una xifra de negoci de 65,6 milions d'euros i un resultat brut d'explotació (ebitda) de 32,2 milions d'euros.
El resultat abans d'impostos, per la seva banda, s'ha situat en 11 milions d'euros, mentre que respecte a la posició financera, el port compta amb un nivell d'endeutament de 28,1 milions d'euros.