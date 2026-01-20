El Port de Tarragona tanca les dates dels seus actes principals el 2026 per guanyar "més impacte"

TARRAGONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha tancat el calendari dels esdeveniments comercials propis d'aquest exercici, que presenta algunes variacions respecte a anys anteriors amb l'objectiu d'adaptar-se a les agendes sectorials i guanyar "més impacte i posicionament", explica la infraestructura aquest dimarts en un comunicat.
Al llarg del 2026, el Port de Tarragona ha destacat la celebració el 28 de maig de la setena edició del Rail Day, dedicat a la intermodalitat portuària, que tindrà lloc en un "moment clau" per a l'estratègia ferroviària del Port, amb l'arribada del corredor mediterrani i la inauguració i licitació de la Terminal Guadalajara-Marchamalo.
El 15 i 16 d'octubre se celebrarà l'Agrifood International Congress per reunir representants de tota la cadena logística del sector agroalimentari, i s'ha ajornat de novembre a principis del 2027 l'última edició del Med Hub Day, centrat en el sector petroquímic.