El Port de Tarragona supera els 10,3 milions de tones de mercaderies fins a l'abril, un 2% més

PORT DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona va superar els 10,3 milions de tones en el tràfic de mercaderies fins a l'abril, un 2% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, a l'abril, va moure 2,86 milions de tones, un 2% interanual més, impulsades pels líquids a granel, que van augmentar un 3,1%, fins als 1,97 milions de tones, i en el conjunt dels quatre primers mesos de l'any van augmentar un 3,2%, fins als 5,58 milions de tones.
Per la seva banda, els sòlids a granel es van reduir un 3% interanual a l'abril, tot i que en el conjunt del primer quadrimestre van arribar als 2,99 milions de tones, un 6,5% més.
El petroli cru es va mantenir com la principal mercaderia del Port de Tarragona, amb el 30,3% del total, seguit pels cereals i farines (15,1%) i productes químics (12,8%).
Per la seva banda, els creuers "han iniciat la temporada amb bones perspectives" i a l'abril van passar pel Port 4.304 passatgers, per a un acumulat de 5.146, un 21% més que un any enrere.