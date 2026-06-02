El Port de Tarragona suma 75 aspirants a les 7 places de tècnic de gestió documental obertes

TARRAGONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha registrat 75 candidatures per a les set places de tècnic de gestió documental que ha convocat, informa en un comunicat aquest dimarts.
Les proves de la fase d'oposició a la convocatòria pública es van fer dilluns al Tinglado 1 de l'enclavament, i el Port ha dit que la participació "posa de manifest l'interès que desperten les oportunitats professionals vinculades" a la infraestructura.
Durant la jornada es van fer exàmens de coneixements i un cas pràctic, i el Port ha recordat que són la primera fase del procés selectiu.