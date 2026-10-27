El Port de Tarragona suma 22,9 milions de tones mogudes fins al setembre

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha tancat els tres primers trimestres de l'any amb 22,9 milions de tones mogudes, un 6,3% més que en el mateix període de l'any passat, informa en un comunicat aquest dimarts.
El mes de setembre es va tancar amb 2,8 milions de tones mogudes, un 6,3% interanual més i la xifra més elevada en el novè mes de l'any des del 2017.
L'enclavament ha explicat que l'increment de les xifres s'explica per tres factors: l'impuls del cru de petroli, la collita de cereals i el pes creixent dels productes químics i els biocombustibles.
Per tipus de càrrega, els líquids a granel van arribar als 14,86 milions de tones fins al setembre, un 6,1% més, mentre que els sòlids a granel van sumar 6,6 milions, un 8,7% més.
Per la seva banda, els accessos terrestres van registrar 1,88 moviments de vehicles fins al setembre, un 5,1% més, mentre que han atracat al port 1.670 vaixells, un 2,3% més.