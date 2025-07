El Port de Tarragona i Schwartz Hautmont reforcen la seva col·laboració per a la càrrega de projectes

TARRAGONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona i l'empresa Schwartz Hautmont han reforçat la seva col·laboració per situar Tarragona com un dels ports de referència a la Mediterrània en l'àmbit de les operatives de càrrega de projectes.

Així ho han acordat en una reunió celebrada aquest divendres a les instal·lacions de la companyia espanyola, especialitzada en la fabricació i muntatge d'estructures metàl·liques, dins el recinte portuari, informa el Port de Tarragona en un comunicat aquest divendres.

Durant la trobada, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha valorat que les empreses que no només aporten tràfic portuari, sinó que generen activitat industrial i permeten exportacions d'equipaments fabricats a la província "són molt positives per al port".

Per la seva banda, el CEO de Schwartz Hautmont, Antonio Aldecoa, ha explicat que el taller central a Vila-seca (Tarragona) i les instal·lacions al Moll d'Aragó del port tarragoní "faciliten l'execució de projectes, tant per a la indústria petroquímica de Tarragona com en indústries i institucions d'arreu del món".

Al Moll d'Aragó, l'empresa duu a terme projectes constructius amb acer, com estructures per a equipaments industrials, dipòsits i tancs, o canonades de grans dimensions, entre d'altres.