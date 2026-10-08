El Port de Tarragona reuneix trenta experts en seguretat i emergències portuàries

TARRAGONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona celebrarà el 14 de novembre les IV Jornades Tècniques de Seguretat i Gestió d'Emergències en l'Àmbit Portuari el 14 de novembre, amb més de 30 experts en seguretat i gestió d'emergències portuàries per tractar qüestions com el reforç de la coordinació operativa i la possibilitat d'un model de seguretat integral.
En un comunicat aquest dijous, destaca la dimensió estatal i europea de la jornada, amb la participació d'organismes com Ports de l'Estat, Salvament Marítim, la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM), els Bombers de la Generalitat i el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències (ERCC).
El programa s'enfoca en la prevenció i la cooperació interadministrativa, la capacitat de resposta conjunta i els aprenentatges en escenaris de risc i amenaces complexes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, inaugurarà la jornada, juntament amb el director d'explotació de Ports de l'Estat, Pedro García, i el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà, després de la qual diferents experts impartiran ponències.
Més endavant, la jornada desplegarà quatre taules de debat estructurades al voltant de diversos eixos com el paper de la policia portuària o la gestió del risc químic en entorns portuaris, i en acabar les jornades, se'n farà un balanç de les conclusions.