El Port de Tarragona renova la certificació de gestió de qualitat

TARRAGONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Port Tarragona ha renovat la certificació ISO 9001 de gestió de qualitat, aquesta acreditació, emesa per l'empresa Aenor, acredita que l'Autoritat Portuària de Tarragona disposa d'un sistema transversal que promou la qualitat com la base de tots els serveis que presta.
La ISO 9001 es va obtenir per primera vegada el 2013 i des d'aleshores s'ha anat renovant regularment cada tres anys, per la qual cosa l'última renovació d'aquest any té validesa fins al 2028, segons ha informat el Port aquest dimecres en un comunicat.
Amb aquesta certificació, el Port de Tarragona "acredita el seu compromís amb el rigor, la professionalitat, la transparència i el compliment d'estàndards internacionals en totes les seves actuacions".