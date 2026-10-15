El Port de Tarragona reivindica la coordinació i la prevenció per reforçar la seguretat

TARRAGONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha acollit la quarta edició de les Jornades Tècniques de Seguretat i Gestió d'Emergències en l'Àmbit Portuari, en les quals s'ha reivindicat la coordinació, la prevenció i la formació per reforçar la seguretat portuària, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha reunit experts i professionals, que han compartit experiències sobre riscos químics, drons, coordinació operativa i emergències complexes.
Els ponents han coincidit a subratllar la necessitat de reforçar la cooperació institucional, actualitzar els protocols i garantir una formació especialitzada.
A més a més, han destacat que s'ha de disposar de recursos humans i tècnics adequats i incorporar noves tecnologies per anticipar riscos i millorar la protecció de les persones i les infraestructures.
El president del Port, Santiago Castellà, ha defensat que la seguretat "ha de formar part de la cultura de les organitzacions i anar més enllà del compliment normatiu".