El Port de Tarragona es reivindica com un hub en nous tràfics energètics al Mediterrani

TARRAGONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha mantingut una vintena de reunions en el World Hydrogen Summit & Exhibition, esdeveniment dedicat al desenvolupament global de l'hidrogen, en què s'ha reivindicat com un hub per a la logística de nous tràfics energètics al Mediterrani, com les molècules renovables.

En un comunicat aquest dilluns, l'entitat portuària ha explicat que la seva participació en l'esdeveniment, celebrat entre els dies 20 i 22 de maig a Rotterdam (Països Baixos), li ha permès conèixer l'estat de projectes clau en la producció d'aquestes molècules a zones com l'Àfrica Occidental i l'Orient Mitjà.

Entre les reunions mantingudes durant el World Hydrogen Summit & Exhibition, l'APT ha destacat la celebrada amb representants de la Netherlands Enterprise Agency, agència pública per a la promoció del teixit empresarial als Països Baixos, en la qual van explorar possibles vies de col·laboració amb agents neerlandesos.