El Port de Tarragona registra un augment del tràfic marítim del 3,9% en el primer trimestre

TARRAGONA, 4 (EUROPA PRESS)
El Port de Tarragona ha tancat el primer trimestre del 2026 amb un tràfic marítim acumulat entre gener i març de 7.355.054 tones, la qual cosa representa un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior, informa en un comunicat aquest dilluns.
"Aquest bon comportament trimestral s'ha vist reflectit amb un gener i febrer especialment actius, amb increments del 5,8% i el 3,5% respectivament", assegura la infraestructura que atribueix aquest creixement d'inici d'any al dinamisme dels líquids i els sòlids a granel.
Els líquids a granel, "pilar principal del Port", han assolit un acumulat de 4.606.142 tones amb un augment del 3,3% i dins aquest grup, destaca el gran impuls dels productes químics, que amb 961.851 tones han crescut un 16,7% durant el trimestre.
Els granels sòlids han experimentat un increment del 9,6% en l'acumulat, amb un total de 2.330.141 tones; destaca el comportament dels productes energètics, amb un creixement del 71,2%, i del mineral de ferro, que s'ha disparat un 78,8% fins a les 416.396 tones.
El mes de març va tancar amb un tràfic de 2.318.217 tones, un increment del 2,4% respecte al març del 2025, en què els líquids a granel van ser "el motor durant el tercer mes de l'any", amb 1.542.505 tones mogudes, un 12% més que el març del 2025.
En aquesta categoria, subratllen el comportament dels químics, biocombustibles i altres productes, que han crescut un 19,4%, fins a les 270.166 tones: el petroli cru va registrar 650.519 tones (+11,3%) i els altres productes petrolífers, 621.820 tones (+9,7%).
DESCENS DE CEREALS, PINSOS I FARINES
Els granels sòlids van retrocedir un 14,2% durant el mes de març, fins a les 600.755 tones: el descens dels cereals, pinsos i farines és el principal factor explicatiu, tot i que els productes energètics han experimentat "una notable recuperació", amb 63.322 tones i un creixement del 60,7%, mitigant aquesta baixada.
La càrrega general va registrar 174.957 tones durant aquest últim mes, un 6,5% menys que el març del 2025; la mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans va ser un 6,4% inferior.