El Port de Tarragona reforçarà la coberta de les naus on situarà una nova planta fotovoltaica

TARRAGONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha obert la licitació per adjudicar les obres de millora de la coberta de les naus que acolliran la nova planta fotovoltaica de generació d'energia solar al Moll de Castella, la més gran que ha impulsat fins ara l'Autoritat Portuària, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'actuació deixarà preparades les 3 edificacions per a la posterior col·locació de les plaques solars i tindrà un cost de prop de 280.000 euros i una durada aproximada de 2 mesos.
Tant aquesta actuació prèvia com la creació de la futura planta fotovoltaica reben finançament del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).
En total, la nova instal·lació fotovoltaica suposarà una inversió de prop d'un milió d'euros, ocuparà una superfície total de 4.500 m2 i aportarà 600 kW més de potència nominal --200 kW per cada nau--.
La planta funcionarà en règim d'autoconsum amb excedents i l'energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica derivada de l'activitat diària del port, cosa que "ajudarà a reduir la dependència de fonts convencionals".