El Port de Tarragona reforça les seves aliances territorials per impulsar el lideratge logístic català

TARRAGONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha reforçat els seus vincles a la província, en concret, amb les Terres de l'Ebre (Tarragona), per impulsar així el "lideratge logístic de Catalunya i del nord-oest peninsular", explica aquest dimecres en un comunicat.
En concret, el president de la infraestructura, Santiago J. Castellà, s'ha reunit amb el delegat del Govern a l'Ebre, Joan Castor Gonell, per avançar en aquesta unió territorial i fer un seguiment dels diferents projectes estratègics que hi ha en marxa per impulsar el desenvolupament econòmic del territori.
El Port de Tarragona ha defensat que la trobada "ha posat les bases" d'una aliança entre les dues institucions per promoure infraestructures que ajudin tant al desenvolupament de les Terres de l'Ebre i del port, com de la competitivitat del conjunt de Catalunya.
Després de la reunió, a més, el Castellà també ha participat en la jornada 'Port de Tarragona: generador de cadenes de valor pel territori', organitzada per la Cambra de Tortosa (Tarragona), en què ha enumerat diferents projectes del port i el seu impacte al territori.
"El rol dels ports avui dia és principalment generar cadenes de valor, aportar capil·laritat als territoris de la seva zona d'influència i contribuir al seu desenvolupament", ha defensat Castellà, un impacte que en el cas de les Terres de l'Ebre es veu especialment en el sector agroalimentari, turístic o industrial.
DEFENSA D'INTERESSOS
Aquesta futura aliança, a més, té l'objectiu de defensar els interessos territorials en espais de presa de decisions, com és l'associació Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), presidida actualment pel port.
"La nostra presidència de BCL és un instrument que no havíem tingut mai per poder influir en l'estratègia logística del país i incloure la visió del sud i de ponent en la planificació de les infraetsructuras del futur", ha explicat Castellà.
Gonell, per la seva banda, ha afirmat que l'aliança que estan treballant amb el Port de Tarragona els permetrà "avançar en projectes clau per al futur de les Terres de l'Ebre".