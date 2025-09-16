El Port de Tarragona reforça aliances amb els creuers de luxe en la Seatrade Europe

TARRAGONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha participat en la fira Seatrade Europe, que s'ha celebrat a Hamburg (Alemanya) del 10 al 12 de setembre, i ha reforçat les seves aliances amb companyies de creuers prèmium i de luxe, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'enclavament ha assenyalat que durant l'esdeveniment ha "pogut constatar que Tarragona ha consolidat la seva posició com a port emergent de referència" a la Mediterrània oriental.
Les navilieres de creuers de luxe han valorat la qualitat i diversitat de propostes que ofereix Tarragona i la qualitat de l'operativa portuària.
La trobada ha servit per presentar el port tarragoní com "un port 'boutique' en creixement" que també compta amb infraestructures modernes i connexions amb les principals vies de mobilitat.
La directora comercial i de desenvolupament de negoci, Genoveva Climent, ha explicat que la fortalesa del port és "la capacitat de combinar l'excel·lència operativa amb un entorn cultural i turístic de primer ordre".