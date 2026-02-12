El Port de Tarragona redueix parcialment les operatives per l'alerta de vent

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha reduït totalment o parcialment algunes de les operatives que es duen a terme a la infraestructura a causa de l'alerta de vent que afecta Catalunya aquest dijous, amb la previsió de reprendre la normalitat aquesta tarda.
Funcionen amb normalitat els serveis d'entregues en camió i les bàscules, a més de l'activitat ferroviària, mentre que l'activitat d'estiba s'ha paralitzat temporalment, amb previsions de reprendre l'activitat aquest dijous a la tarda, explica el port en un comunicat.
Pel que fa a les operatives dels vaixells, el Port detalla que funcionen "amb normalitat" les operacions al Moll de la Química i el Moll de Cantàbria (vehicles), mentre que les operatives amb grues, per a productes agroalimentaris i minerals, estan en espera d'una millora de les condicions meteorològiques, també amb la previsió de reprendre l'activitat a les 20.00 hores.
"El Port de Tarragona garanteix la seguretat de les persones, infraestructures i serveis que ofereix davant l'episodi de forts vents derivats del pas de la borrasca Nils", explica l'entitat, per la qual cosa també ha tancat preventivament el KM 0 o el passeig de l'Escullera, un tram d'accés per als vianants.
Segons la informació compartida pel Port de Tarragona, el temporal ha deixat ràfegues de vent amb màximes de 92 quilòmetres per hora a l'estació meteorològica instal·la al port, la qual cosa ha ocasionat afectacions puntuals en equipaments del recinte.