El Port de Tarragona rebrà 6,6 milions de fons europeus per electrificar el moll de Balears

TARRAGONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona rebrà 6,6 milions d'euros dels fons CEF-T de l'Agència Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient per electrificar el moll de Balears, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els fons han de servir per instal·lar un 'onshore power supply' (OPS) abans del 2028, projecte que suposarà una inversió total de 22 milions d'euros.
Quan l'OPS estigui en funcionament, permetrà als creuers que atraquin en aquest moll connectar-se a la xarxa elèctrica i apagar els motors auxiliars.
El sistema projectat permetrà la connexió simultània de dos creuers, un per cada línia d'atracament, ja que comptarà amb 20 MW de potència disponible.
El projecte consta de sis grans actuacions que abasten des del subministrament d'energia des de la subestació elèctrica fora del recinte portuari fins a la connexió final amb el vaixell.