El Port de Tarragona prova la resposta dels equips d'emergència en un simulacre en un creuer

TARRAGONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha dut a terme un nou simulacre operatiu a bord d'un creuer per provar la capacitat de resposta dels equips d'emergència, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
El supòsit del qual s'ha partit ha estat un incendi a la zona de bugaderia, amb la simulació de dues persones ferides, una de les quals necessitaria ser rescatada mitjançant una extracció vertical.
En el simulacre hi ha participat personal de l'Autoritat Portuària, Salvament Marítim, Capitania Marítima, els Bombers de la Generalitat i bombers del Parc Químic, a més de tripulació del creuer.
Al llarg de l'any, el Port Tarragona duu a terme una desena d'exercicis, entre simulacres operatius com aquest, simulacres de gabinet, pràctiques, jornades de seguretat i sessions internes.
L'objectiu és avaluar els protocols i preparar els equips per oferir una resposta ràpida i eficaç en cas d'emergència.