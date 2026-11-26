TARRAGONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha programat prop de 70 activitats culturals de Nadal per a totes les edats, que comencen aquest dissabte i s'allargaran fins al 5 de gener, informa en un comunicat aquest dijous.
L'agenda, amb el nom 'Nadal a la vista. La màgia ens marca el rumb', inclou l'encesa dels llums de Nadal al barri del Serrallo i al moll de Costa el 5 de desembre, i tindrà el "punt àlgid" entre el 27 i el 30 de desembre, a través de diferents propostes lúdiques per a infants i joves.
El president del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha remarcat que aquesta edició de les activitats de Nadal és "especial" perquè coincideix amb la celebració dels 40 anys del moll i dels 10 anys des de la recuperació del Teatret del Serrallo.
Ha afegit que la programació és "l'exemple més clar" del compromís del port amb la ciutat i la ciutadania i del seu objectiu de convertir la infraestructura en un espai de cultura, lleure i coneixement.
A més de l'encesa, els diferents espais del port acolliran activitats com un taller d''upcycling' per crear un calendari d'advent, classes de ball i espectacles de teatre i tallers de decoracions nadalenques, entre d'altres.