El Port de Tarragona, primera escala del creuer 'Viking Yi Dun' al Mediterrani

TARRAGONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha rebut la primera escala del creuer 'Viking Yi Dun' al Mediterrani, informa en un comunicat aquest dimarts.
El buc ha estat dos dies, aquest dilluns i dimarts, a l'enclavament, i és el primer vaixell que la companyia destina a itineraris pel Mediterrani "pensats íntegrament per al mercat xinès".
Aquesta escala "reafirma l'aposta" de Viking Ocean Cruises pel Port de Tarragona, i durant aquesta temporada sumarà 17 escales i 34.800 passatgers.
El president del Port, Santiago Castellà, ha explicat que aquesta escala "suposa una fita que transcendeix l'arribada d'un nou creuer", ja que reforça el posicionament internacional de Tarragona.
L'enclavament ha explicat que, de les 81 escales previstes durant aquesta temporada, 45 seran de creuers d'alta gamma, un creixement que es dona "principalment per l'aposta de Viking Ocean Cruises" per Tarragona.