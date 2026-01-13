El Port de Tarragona preveu participar en 24 fires comercials i esdeveniments logístics el 2026

TARRAGONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona preveu participar en 24 fires comercials i esdeveniments logístics i sectorials el 2026 amb la finalitat de reafirmar el seu rol com a port de referència per als sectors agroalimentari i químic al Mediterrani Occidental, informa en un comunicat aquest dimarts.
La infraestructura ha explicat que farà servir aquestes cites per posar "l'accent en projectes estratègics" i novetats com la terminal de Guadalajara-Marchamalo, el moll d'Andalusia, la zona d'activitats logístiques (ZAL) o l'arribada del corredor mediterrani.
En concret, diversos representants de l'Autoritat Portuària participaran en sis cites del sector petroquímic i dels nous combustibles, com l'European Petrochemical Association (EPCA), el World Hydrogen 2026 Summit & Exhibition o el III Congrés Nacional d'Hidrogen Verd.
També seran presents a sis fires del sector agroalimentari, com l'European Commodities Exchange, la XXIII Trobada Nacional d'Operadors de Cereals (ENOC) o la Borsa Interpirenaica de Cereals.
El Port també destaca l'aposta pels esdeveniments per ser un hub del sector de l'eòlica marina, i la seva presència en esdeveniments de càrrega general i multimodalitat.