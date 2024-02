El Port de Tarragona preveu electrificar el Moll d'Aragó Sud i "millorar en sostenibilitat"

També "es posiciona" com un hub productor de plataformes flotants i assemblatge d'aerogeneradors



TARRAGONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha obert la licitació de redacció i direcció d'obra del projecte d'electrificació del Moll d'Aragó Sud, amb el qual preveu "millorar en sostenibilitat"; informa en un comunicat d'aquest dimecres.

La infraestructura també ha explicat que "es posiciona" com un hub productor de plataformes flotants i assemblatge d'aerogeneradors, i que els primers prototips d'aquests últims es podrien veure a Tarragona al llarg del 2025.

Posteriorment, amb la construcció del nou contradic de Ponent, el port preveu que un dels molls es pugui dedicar a l'assemblatge de plataformes i aerogeneradors marins.

A més a més, ha subratllat textualment que la crisi climàtica està incentivant encara més la demanda d'aerogeneradors, per la qual cosa es presenta "com una solució clau" per a la producció d'energia renovable a gran escala.

DESCARBONITZACIÓ i "BÉ COMÚ"

L'electrificació del Moll d'Aragó Sud forma part de les iniciatives del Port de descarbonització de l'activitat portuària, i permetrà generar menys vibracions que els motors de combustió i millorar la qualitat de vida de les persones del voltant; ha detallat.

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha dit que "l'aposta per la sostenibilitat econòmica suposa que cada repte ambiental es tradueixi en una oportunitat d'innovació i de competitivitat que contribueix al progrés i al bé comú".