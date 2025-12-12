El Port de Tarragona presenta el sistema telemàtic de gestió d'escales

TARRAGONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha organitzat una sessió per presentar el nou sistema telemàtic de gestió d'escales de vaixells, anomenat Dueport, a la seva comunitat portuària, informa en un comunicat aquest divendres.
El sistema entrarà en funcionament el 2026 i permetrà a l'enclavament estar preparat per implementar la finestreta única marítim-portuària europea.
Aquest sistema és obligatori segons la legislació europea i ha de ser l'únic canal en el qual es pot compartir tota la informació que cal declarar en l'escala d'un vaixell a port.
Indra ha desenvolupat l'aplicació, que està gestionada i operada per Ports de l'Estat, mentre que les autoritats portuàries hi tenen accés local.
En la trobada, hi han participat consignataris, representants de serveis portuaris, administracions competents i personal de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).