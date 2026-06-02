El Port de Tarragona presenta a SIL 2026 la seva estratègia de consolidació com a "node logístic"

TARRAGONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona participarà en el Saló Internacional de la Logística (SIL) 2026, del 3 al 5 de juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, amb un estand propi on presentarà les novetats i estratègies per consolidar-se com a "node logístic de referència a Europa".
El Port explicarà per què la seva aposta per la intermodalitat i la seva connectivitat el converteixen en una "ròtula entre la façana mediterrània, l'interior peninsular i el continent europeu", informa en un comunicat aquest dimarts.
En el marc de l'esdeveniment, el Port ha programat un acte per a la constitució del grup de treball Tarragona-Lleida del Barcelona Centre Logístic (BCL), una nova iniciativa de col·laboració territorial orientada a reforçar la competitivitat logística, i un acte de presentació del projecte impulsat per Cosco i PTP vinculat a la futura terminal polivalent del Moll d'Andalusia.