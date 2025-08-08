El Port de Tarragona presenta la seva estratègia de ser hub d'eòlica marina a empreses

TARRAGONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, s'ha reunit amb empreses i centres d'investigació interessats en la seva estratègia per convertir-se en un hub d'eòlica marina, informa l'enclavament en un comunicat aquest divendres.
Les reunions han servit per presentar l'aposta de la infraestructura i explorar vies de col·laboració amb els centres d'investigació i empreses pioneres en aquest sector.
L'objectiu és "sumar esforços i interessos" per consolidar el posicionament de Tarragona com a enclavament estratègic per al desenvolupament d'aquest sector.
L'estratègia del Port es basa en unes infraestructures "de primer nivell", el coneixement del teixit productiu i un calendari alineat amb els objectius europeus.
En la mateixa línia, el Port de Tarragona ha organitzat el proper 10 d'octubre el Fòrum Catflowe, una jornada tècnica que reunirà empreses i institucions per analitzar les capacitats de Catalunya per liderar aquesta activitat.