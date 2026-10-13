El Port de Tarragona presenta el seu hub d'emmagatzematge petroquímic a l'EPCA

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha presentat el seu hub d'emmagatzematge de productes petroquímics al Mediterrani en la trobada anual de l'European Petrochemical Association (EPCA), informa en un comunicat aquest dimarts.
Una delegació de l'enclavament i ChemMed ha participat a la trobada "per estrènyer vincles amb representants de tota la cadena de valor" del sector.
Els representants del Port han dut a terme 25 reunions de feina amb representants de tota la cadena de valor del sector: productors, operadors logístics, empreses ferroviàries i terminals, i clients finals, entre d'altres.
Aquestes trobades "han evidenciat l'interès dels diferents actors" per reforçar el rol del Port com a node logístic i d'emmagatzematge de productes químics i petroquímics al Mediterrani.
A més, han permès captar l'interès per la nova terminal polivalent del moll d'Andalusia i les oportunitats que ofereix el desenvolupament de la terminal intermodal de la Boella.