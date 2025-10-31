Publicat 31/10/2025 15:57

El Port de Tarragona presenta els seus projectes relacionats amb nous combustibles en una jornada

La II Jornada de l'Amoníac Renovable
PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participat aquesta setmana en la II Jornada de l'Amoníac Renovable i ha presentat els seus projectes per atreure tràfic d'importació i exportació relacionat amb els nous combustibles, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.

Organitzada per l'Associació Espanyola de l'Amoníac Renovable (Aear), la jornada ha reunit "els principals actors involucrats en la producció i logística de l'amoníac renovable".

Segons el Port de Tarragona, la trobada li ha permès reforçar el seu "posicionament com a port referent al Mediterrani per a la importació i exportació de combustibles i nous productes energètics amb baixa o nul·la petjada de carboni".

Contador

Contingut patrocinat