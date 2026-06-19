El Port de Tarragona es presenta a BreakBulk (Països Baixos) com a hub intermodal per a càrrega general

TARRAGONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Una delegació del Port de Tarragona ha participat en la fira BreakBluk de Rotterdam (Països Baixos), en la qual ha presentat l'enclavament com un hub intermodal mediterrani per a la càrrega general provinent d'Àsia i l'Amèrica Llatina, informa en un comunicat aquest divendres.
L'esdeveniment és "la principal cita" a Europa sobre càrrega general, càrrega de projecte i càrregues no convencionals, i el Port de Tarragona ha presentat la nova aliança entre Cosco i PTP per operar la terminal polivalent del moll d'Andalusia i la terminal de la Boella.
La infraestructura ha assegurat que el projecte "ha despertat un gran interès" per la seva connectivitat intercontinental, l'eficiència en el transport i les possibilitats d'intermodalitat que ofereix.
El Port de Tarragona també ha explicat els seus avenços en eòlica marina, després de l'obtenció de 24 milions d'euros dels fons Port Eolmar per construir la segona fase del moll de Balears, que confirma l'estratègia per ser un hub per a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors marins.
A més a més, el Port "ha reforçat el seu posicionament" en càrrega de projecte, logística de vehicles i càrregues com la pasta de paper o els productes siderúrgics.