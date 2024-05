El Port de Tarragona presenta bones pràctiques per gestionar l'aigua en unes jornades

Garreta veu molt positiu el balanç de les exposicions i debats



TARRAGONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha acollit aquest divendres la presentació de solucions i bones pràctiques per gestionar l'aigua a la demarcació tarragonina, durant unes jornades tècniques, informa en un comunicat.

El president de la infraestructura, Saül Garreta, ha fet un balanç molt positiu de les exposicions i debats celebrats aquest dijous i divendres, en els quals creu que han desmuntat arguments negacionistes, i ha reclamat cooperació públic-privada per afrontar la qüestió.

El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha sostingut que la Generalitat "ha fet els deures" i ha defensat la seva actuació per fer front a la sequera a curt termini i en el futur, amb inversions en dessalinitzadores i millores per a comunitats de regants.

Hi han intervingut el president del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), Joan Alignet; el gerent d'Aitasa, Marc Fargas; el director de l'empresa municipal d'aigües de Tarragona (Emmatsa), Daniel Millán; el director de CWP; Xavier Amores, i el CEO de Veolia, Manuel Cermerón.

El cap de la divisió d'instal·lacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Daniel Vera, ha explicat que el port té tres entrades de subministrament i tres estacions de bombament i la cap de divisió de medi ambient de la institució, Cristina Miret, ha assenyalat que el consum d'aigua es pot optimitzar amb un canvi de model de jardineria i l'adaptació del regadiu, entre d'altres.

INTERVENCIONS

Alignet ha advertit que "si no fos per la indústria, l'any 2023 s'hauria tancat amb el consum més gran d'aigua del CAT" i ha erigit el Camp de Tarragona com el gran aliat de l'Ebre pels esforços a reduir l'ús d'aigua del riu.

Millán ha explicat que l'objectiu de l'empresa és reduir el consum a 100 litres per habitant i dia, i situar el rendiment de la xarxa en el 90%, a més de tenir nous recursos a través de la recuperació d'aigua.

Fargas ha defensat que la regeneració d'aigua "permet produir gairebé qualsevol tipus d'aigua desitjada", mentre que Amores ha augurat que l'estrès hídric al Mediterrani augmentarà i Cermerón ha definit l'aigua com un element de competitivitat mundial.