El Port de Tarragona premia una investigació sobre el lloc i la defensa de l'enclavament en la Guerra Civil

TARRAGONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'11è Premi d'Investigació Port Tarragona ha premiat per unanimitat Ramon Arnabat, Axel Baiget i Ginés Puente per un projecte de recerca sobre el lloc i la defensa de l'enclavament durant la Guerra Civil.
Els premiats disposen d'un any per elaborar el projecte, que posteriorment serà publicat, informa el port en un comunicat aquest divendres.
Els premis es lliuren cada dos anys des del 2004 i tenen l'objectiu de fomentar la investigació i els estudis sobre el port i el seu entorn més immediat.
El premi té una dotació de 8.000 euros i s'adreça a propostes de treball en el camp de les ciències humanes, amb especial atenció a la història, que tinguin com a objecte d'estudi el Port de Tarragona o la seva àrea d'influència.
En l'edició d'enguany, el guardó ha rebut 10 propostes de projectes de recerca, i el jurat es va reunir a finals de maig per avaluar-los.