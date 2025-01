El Port de Tarragona participarà en 45 fires comercials el 2025

TARRAGONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Portuària de Tarragona ha confirmat la seva presència en un total de 45 fires comercials durant el 2025 per promocionar les instal·lacions i serveis portuaris, consolidar aliances i explorar noves rutes comercials.

Segons han informat en un comunicat aquest dijous, el Port de Tarragona participarà en esdeveniments de més de 10 països com als Estats Units (Seatrade Cruise Global), Alemanya (Epca), els Països Baixos (Breakbulk Europe), Dinamarca (WindEurope), el Regne Unit (Argus) o França (European Commodities Exchange).

La presència en aquestes fires servirà per posicionar el Port de Tarragona "com un referent a escala global", connectar amb altres actors i atreure noves inversions.

També servirà per explicar els projectes que porta l'Autoritat Portuària tarragonina per fer una transició energètica i econòmica sostenible del port i el seu 'hinterland', com la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo o la Zona de d'Activitats Logístiques (ZAL).

A més a més, el Port de Tarragona liderarà esdeveniments propis aquest any, com el Rail Day dedicat al negoci intermodal, el fòrum agroalimentari Agrifood i el Med Hub Day del sector petroquímic.