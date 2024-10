El Port de Tarragona participa en el World Hydrogen Congress de Copenhaguen

TARRAGONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha estat present en el World Hydrogen Congress de Copenhaguen (Dinamarca), en una taula rodona amb els ports d'Anvers/Bruges (Bèlgica) i Singapur, i la consultora Lloyd's Register, informa en un comunicat aquest dilluns.

La trobada ha aplegat més de 3.500 experts i professionals per debatre sobre la inclusió de l'hidrogen com a vector energètic amb la finalitat de reduir la dependència dels combustibles fòssils.

En concret, l'enclavament tarragoní ha participat en una taula rodona titulada 'Desplegant el potencial de l'hidrogen i els multicombustibles per a l'ecosistema mundial d'importació i exportació portuària'.

Entre els assumptes tractats hi ha el nou rol dels ports com a nodes d'intercanvi multimodal de mercaderies i la necessitat de reforçar la col·laboració per garantir una transició energètica correcta.

El Port també ha exposat la "gran oportunitat i necessitat" d'estar connectats a la nova xarxa de distribució d'hidrogen i la primera fase de la Vall de l'Hidrogen, que consisteix en una xarxa confinada de distribució local entre empreses del clúster ChemMed.