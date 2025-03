El Port de Tarragona participa en el saló Borsa Interpirinenca de Cereals de Mollerussa (Lleida)

TARRAGONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participat en l'última edició del saló Borsa Interpirinenca de Cereals, que s'ha celebrat a Mollerussa (Lleida) i ha reunit més de 400 professionals vinculats amb la cadena de valor del cereal.

L'esdeveniment reuneix empreses importadores, fabricadores de pinso, agències de transport, 'brokers', cooperatives i altres "actors clau de la indústria" cerealista, segons ha informat aquest dilluns el Port en un comunicat.

El de Tarragona ha estat "l'únic port de l'Estat present en la cita, la qual cosa reafirma el seu posicionament com a soci estratègic per a la logística agroalimentària per a tota la zona de Lleida i Aragó".