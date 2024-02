El Port de Tarragona organitza una jornada sobre l'ús de drons portuaris

TARRAGONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha organitzat aquest dimecres una jornada sobre l'ús de drons portuaris i la metodologia Unmanned Aerial System (UAS), informa en un comunicat aquest dimecres.

El port ha explicat que és el primer port certificat amb la unitat de vigilància operativa i ha recordat que durant la segona meitat de l'any passat va incorporar dues unitats de drons.

Aquesta incorporació ha permès "una millora" en les operatives ordinàries de control i vigilància del recinte portuari, el control mediambiental i el suport en la gestió d'emergències.

La jornada ha servit per presentar les capacitats dels mitjans aeris no tripulats i la seva integració en la seguretat "quan hi ha una emergència en què el personal no té accés per intervenir-hi de manera directa".

El Port de Tarragona compta amb un dron equipat amb càmeres de visió d'alta definició i infraroja, a més de càmera tèrmica, i amb un segon aparell que incorpora càmera d'alta definició, càmera tèrmica, focus i altaveu.