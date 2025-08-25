El Port Tarragona organitza un fòrum sobre el sector de l'eòlica marina flotant de Catalunya

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port Tarragona ha organitzat el primer fòrum sobre el sector de l'eòlica marina flotant de Catalunya, el Fòrum Catflowe - Catalan Floating Offshore Wind Energy, que se celebrarà el 10 d'octubre en l'Embull 1 del Moll de Costa.
És una trobada dirigida a professionals que reunirà a experts internacionals del sector, empreses catalanes vinculades al seu desenvolupament i institucions públiques, informa el Port en un comunicat aquest dilluns.
Amb la celebració del Fòrum, el Port Tarragona vol reforçar el seu "posicionament com a futur enclavament especialitzat en aquest tipus de tràfic i operatives en el Mediterrani Occidental".
Aquest esdeveniment s'emmarca dins de l'estratègia presentada per l'Autoritat Portuària de Tarragona, juntament amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el passat 26 de juny, per "convertir-se en l'epicentre del desenvolupament d'aquest sector emergent a Catalunya".
FÒRUM CATFLOWE
La primera edició del fòrum se centrarà en tres grans eixos temàtics: l'estratègia territorial entorn de l'eòlica marina flotant; les sinergies que es poden establir entre el teixit productiu existent per atreure aquest nou negoci emergent, i la seva capacitat tecnològica per poder desenvolupar aquest sector.
El ceo de l'associació europea del sector eòlic WindEurope, Giles Dickson, pronunciarà la ponència inaugural, en la qual presentarà el sector i explicarà què paper pot exercir Europa, i especialment la zona mediterrània, en el seu desenvolupament.
Altres ponents seran la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Marta Morera, i el director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante.