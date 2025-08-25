Publicat 25/08/2025 11:48

El Port Tarragona organitza un fòrum sobre el sector de l'eòlica marina flotant de Catalunya

Conferència sobre eòlica marina del Port Tarragona en el SIL 2024
PORT TARRAGONA

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El Port Tarragona ha organitzat el primer fòrum sobre el sector de l'eòlica marina flotant de Catalunya, el Fòrum Catflowe - Catalan Floating Offshore Wind Energy, que se celebrarà el 10 d'octubre en l'Embull 1 del Moll de Costa.

És una trobada dirigida a professionals que reunirà a experts internacionals del sector, empreses catalanes vinculades al seu desenvolupament i institucions públiques, informa el Port en un comunicat aquest dilluns.

Amb la celebració del Fòrum, el Port Tarragona vol reforçar el seu "posicionament com a futur enclavament especialitzat en aquest tipus de tràfic i operatives en el Mediterrani Occidental".

Aquest esdeveniment s'emmarca dins de l'estratègia presentada per l'Autoritat Portuària de Tarragona, juntament amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el passat 26 de juny, per "convertir-se en l'epicentre del desenvolupament d'aquest sector emergent a Catalunya".

FÒRUM CATFLOWE

La primera edició del fòrum se centrarà en tres grans eixos temàtics: l'estratègia territorial entorn de l'eòlica marina flotant; les sinergies que es poden establir entre el teixit productiu existent per atreure aquest nou negoci emergent, i la seva capacitat tecnològica per poder desenvolupar aquest sector.

El ceo de l'associació europea del sector eòlic WindEurope, Giles Dickson, pronunciarà la ponència inaugural, en la qual presentarà el sector i explicarà què paper pot exercir Europa, i especialment la zona mediterrània, en el seu desenvolupament.

Altres ponents seran la directora general d'Energia de la Generalitat de Catalunya, Marta Morera, i el director general de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante.

Contador