Publicat 06/08/2026 11:33

El Port de Tarragona obre el procés per fitxar a un responsable de Comunicació del seu Arxiu

Archivo - Arxivo - Vista aèria del Port de Tarragona
PORT DE TARRAGONA - Arxiu

TARRAGONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha obert el procés selectiu per incorporar a un nou responsable de Comunicació i Imatge adscrit a l'Arxiu del Port, informa en un comunicat aquest dijous.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 de setembre, i el Port ha explicat que durant agost no realitzarà cap actuació vinculada a aquest procés.

La plaça "ofereix estabilitat laboral", amb contracte fix i un paquet de mesures orientades al benestar i al desenvolupament professional.

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