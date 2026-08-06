El Port de Tarragona obre el procés per fitxar a un responsable de Comunicació del seu Arxiu

PORT DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha obert el procés selectiu per incorporar a un nou responsable de Comunicació i Imatge adscrit a l'Arxiu del Port, informa en un comunicat aquest dijous.
El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 de setembre, i el Port ha explicat que durant agost no realitzarà cap actuació vinculada a aquest procés.
La plaça "ofereix estabilitat laboral", amb contracte fix i un paquet de mesures orientades al benestar i al desenvolupament professional.