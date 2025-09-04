El Port de Tarragona obre noves convocatòries públiques per cobrir més de 10 places

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha obert noves convocatòries públiques per cobrir més de 10 places, ha informat aquest dijous en un comunicat.
Aquests processos de selecció responen a la voluntat de "enfortir la seva estructura organitzativa i garantir un servei eficient, segur i transparent".
Entre les places convocades aquest mes de setembre destaquen sis posicions per a la Policia Portuària, que permetran ampliar la capacitat de vigilància i seguretat de les instal·lacions.
També s'afegeixen dues places de cap de servei de la Policia Portuària, destinades a liderar i coordinar els equips en matèria de seguretat.
Així mateix, s'ha obert una plaça de responsable de l'Oficina de Secretaria General en l'àmbit del compliment normatiu, orientada a impulsar la gestió administrativa.
A aquestes convocatòries se sumen dos processos que encara tenen obert el termini de presentació de sol·licituds: el de responsable de sistemes de qualitat i el de responsable d'infraestructures en l'àmbit ferroportuari.
En total, hi ha cinc processos oberts per cobrir onze posicions.