El Port de Tarragona obre dues convocatòries públiques per a places fixes

TARRAGONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha obert dues convocatòries públiques per cobrir dues places fixes de la plantilla: els llocs de responsable de l'Oficina de Secretaria General i responsable d'Infraestructures.
Les ofertes s'adrecen a perfils qualificats i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 i el 28 de juliol, segons la convocatòria, informa el Port en un comunicat aquest dilluns.
Totes dues formen part de l'aposta de l'Autoritat Portuària per captar talent, "oferint estabilitat laboral, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn de treball orientat al benestar de les persones".