El Port de Tarragona "multiplica" les seves accions per captar el muntatge d'aerogeneradors marítims

Més d'una quinzena d'empreses hi mostren interès



TARRAGONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha "multiplicat els contactes i visites" per posicionar-se com una de les principals infraestructures portuàries del Mediterrani per muntar aerogeneradors marítims, informa en un comunicat d'aquest dijous.

El port ha qualificat de "molt positius" els contactes mantinguts fins ara i ha xifrat en més d'una quinzena les empreses nacionals i internacionals que s'han interessat per implantar-se als molls tarragonins.

Preveu oferir dues ubicacions per oferir aquesta activitat: d'una banda, a curt termini l'execució de la segona fase del moll de Balears permetrà disposar de 19 hectàrees, mentre que a mitjà termini, els molls adossats del futur contradic de Ponent també podrien acollir l'assemblatge de plataformes flotants.

Els aerogeneradors marítims són instal·lacions especials situades prop del mar "que no tots els ports poden oferir": tenen entre 200 i 300 metres d'alçària per als aerogeneradors i fins a una hectàrea per als flotadors.

FORTALESES

El port ha assegurat que és una activitat d'alt valor afegit que requereix empreses i mà d'obra especialitzada i que "serà clau" amb els objectius d'energies renovables que s'ha fixat la Unió Europea.

Entre els seus punts forts respecte a altres enclavaments mediterranis, ha destacat l'espai disponible, el clima sec i l'experiència que té en Project Cargo.