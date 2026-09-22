El Port de Tarragona mou 20,07 milions de tones en els 8 primers mesos del 2026

TARRAGONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Port de Tarragona ha tancat els primers 8 mesos del 2026 amb un moviment de 20,07 milions de tones de tràfic marítim, un 6,3% més que l'any anterior, amb els sòlids i líquids a granel com els "motors principals".
S'ha situat fins al juliol com el tercer port amb un creixement acumulat més alt respecte a l'any passat, del 6,3%, ha informat el Port de Tarragona aquest dimarts en un comunicat.
A l'agost, es van moure uns 2,5 milions de tones per via marítima al port, un 6,3% per sobre les dades del 2025.
Els líquids a granel han representat 13,11 milions de tones en els primers 8 mesos de l'any amb un augment del 5,4% interanual, mentre que el tràfic total de petrolis va arribar als 10,46 milions de tones
Els altres productes petrolífers van repuntar un 13,8% i els productes químics un 7%, i el cru de petroli es va mantenir pràcticament estable en dades acumulades.
Els granels sòlids van registrar un creixement de l'11,1% fins a arribar als 5,7 milions de tones, i la càrrega general va ser "l'únic gran grup que no va augmentar" tot i que el segment de contenidors va remuntar un 5,1%.
CREUERISTES
El Port de Tarragona va rebre 84.529 passatgers fins a l'agost, un 6,9% més, en 45 escales, un 25% més, i l'activitat creuerista va mantenir el "ritme ascendent" dels últims exercicis.
A l'agost, van desembarcar al port 28.838 creueristes, gairebé el doble que el mateix mes del 2025.
El sector de les fruites, hortalisses i llegums ha registrat un augment del 31,4% en l'acumulat de l'any i un 53,6% a l'agost, i el grup dels materials per a la construcció ha "consolidat els bons resultats" amb un increment acumulat del 29,7% encapçalat per l'asfalt, amb un creixement del 13,5%.