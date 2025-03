El Port de Tarragona mostra la seva estratègia ferroviària i intermodal a Adif

TARRAGONA 14 març (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, s'ha reunit amb el president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, per explicar l'estratègia ferroviària i intermodal de l'enclavament, informa en un comunicat aquest divendres el port.

La reunió també ha servit per plantejar les necessitats presents i futures de connectivitat de la infraestructura i presentar les solucions que proposa el Port per als seus accessos i la sortida de mercaderies per l'interior.

S'ha destacat l'estat actual d'algunes infraestructures dependents d'Adif i que són "clau" per promoure la intermodalitat ferroportuària i que el port pugui desenvolupar la seva estratègia.

D'altra banda, els representants del Port de Tarragona han mostrat les solucions per millorar la connectivitat ferroviària de la instal·lació per guanyar competitivitat.

La proposta inclou una nova connexió dels molls de Llevant, la connexió cap al sud de la Terminal Intermodal de la Boella i la connexió d'aquesta línia industrial amb el ramal que es construirà per unir l'estació de Salou-PortAventura amb la xarxa general de ferrocarril.